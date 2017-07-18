Подросток пропал после вечерних катаний на велосипеде в Кемерове

В областном центре ищут 16-летнего мальчика, который в воскресенье вечером ушёл кататься на велосипеде и до сих пор не объявился.

Как сообщает областное следственное управление, вчера его мать, жительница Рудничного района, обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.

«Незамедлительно были организованы поиски подростка. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 16 июля около 22:00 подросток ушёл кататься на велосипеде и до сих пор о его местонахождении нет информации.

Как отмечают в СУСК, подросток характеризуется положительно.

Правоохранители устанавливают и опрашивают знакомых подростка и родителей, а также проверяются дороги, по которым он мог кататься.

«Евгений Кочергин 17 июня 2001 года рождения, рост — 170 см. Одет: трико синего цвета, футболка с надписью «Fly Emirates», сланцы чёрного цвета, мобильного телефона при себе не было», — уточнили в ведомстве.

Следственные органы просят всех, кто что-либо знает о пропавшем мальчике, сообщить об этом по телефону «02».

«Любая информация может помочь в розыске подростка», — добавили в ведомстве.