Газеты и интернет
Радио
16°C, дождь
Войти на сайт

Подросток пропал после вечерних катаний на велосипеде в Кемерове

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © kuzbass.sledcom.ru

В областном центре ищут 16-летнего мальчика, который в воскресенье вечером ушёл кататься на велосипеде и до сих пор не объявился.

Как сообщает областное следственное управление, вчера его мать, жительница Рудничного района, обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.

«Незамедлительно были организованы поиски подростка. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 16 июля около 22:00 подросток ушёл кататься на велосипеде и до сих пор о его местонахождении нет информации.

Как отмечают в СУСК, подросток характеризуется положительно.

Правоохранители устанавливают и опрашивают знакомых подростка и родителей, а также проверяются дороги, по которым он мог кататься.

«Евгений Кочергин 17 июня 2001 года рождения, рост — 170 см. Одет: трико синего цвета, футболка с надписью «Fly Emirates», сланцы чёрного цвета, мобильного телефона при себе не было», — уточнили в ведомстве.

Следственные органы просят всех, кто что-либо знает о пропавшем мальчике, сообщить об этом по телефону «02».

«Любая информация может помочь в розыске подростка», — добавили в ведомстве.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90911.html

http://kuzbass.sledcom.ru/upload/site53/document_news/134-418x320.jpg

В областном центре ищут 16-летнего мальчика, который в воскресенье вечером ушёл кататься на велосипеде и до сих пор не объявился.

 

Яндекс.Новости

iz.ru
iz.ru

В очередном кемеровском детском саду обнаружили радиацию

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Пьяный кузбассовец ради шутки выбросил подругу из окна квартиры

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Ночью в Кемерове сгорела иномарка

Сибдепо
Сибдепо

В Новокузнецке задержали инструктора автошколы, похищавшего колёса

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке жестоко избили охранника в подземном переходе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе построили храм за 7,5 миллиона рублей

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить