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Акция «Первое сентября – каждому школьнику» стартовала в Кузбассе

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Ежегодная областная акция для школьников стартовала со столицы Дня шахтёра-2017 — Междуреченска. В первой школьной ярмарке принял участие начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

Акция проводится в Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева с 2001 года.

«Для подготовки детей к школе малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста, — по 10 тыс. рублей на семью. На организованной в рамках акции школьной ярмарке родители приобретают для детей необходимые товары, одежду и обувь от кузбасских производителей», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Междуреченске участниками акции стали 248 семей: по 5 тыс. получили 242 семьи, по 10 тыс. рублей — 6 семей.

Артур Чепкасов сообщил, что в 2017 году в Кемеровской области впервые пойдут в школу 36 тыс. детей, а всего приступят к учёбе 300 тысяч ребят.

«День знаний должен стать праздником для всех школьников. Родители уже сейчас приступили к подготовке к новому учебному году. Для тех семей, у которых нет возможности приобрести все необходимое, проводится областная акция «Первое сентября – каждому школьнику». Ежегодно такую помощь получают более 35 тыс. семей. В 2017 году на эти цели из областного бюджета выделено более 30 млн рублей», — отметил начальник департамента.

Материальную помощь для подготовки к школе могут получить семьи, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума (9 019 рублей). Для этого необходимо написать заявление на имя губернатора и с другими необходимыми документами передать в школу.

До начала учебного года школьные ярмарки пройдут во всех территориях области.

О месте и дате проведения будет сообщено дополнительно, отметили в обладминистрации.

Также Артур Чепкасов призвал кузбасских предпринимателей и общественников оказать помощь нуждающимся семьям в подготовке к школе в рамках муниципальных акций «Помоги собраться в школу».

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Ежегодная областная акция для школьников стартовала со столицы Дня шахтёра-2017 — Междуреченска. В первой школьной ярмарке принял участие начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

 

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