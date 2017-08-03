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Каждый третий выпускник Кузбасса в 2017 году выбрал КемГУ

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © МедиаКузбасс

В 2017 году кузбасские школы закончили 10 085 выпускников, при этом каждый третий из них подал документы на поступление в Кемеровский госуниверситет.

Как сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на данные приёмной комиссии Кемеровского госуниверситета, этим летом в опорный вуз Кузбасса подано 3 227 заявлений.

По традиции самым высоким спросом в университете пользуется государственное и муниципальное управление – 32 человека на место.

В пятёрку самых востребованных специальностей КемГУ по итогам приёмной комиссии 2017 года также вошли юристы – 28 человек на место, туристы и менеджеры (20 человек на место), историки (15 человек на место).

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В 2017 году кузбасские школы закончили 10 085 выпускников, при этом каждый третий из них подал документы на поступление в Кемеровский госуниверситет.

 

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