Газеты «Эхо» и «Знамёнка» из Кузбасса высоко оценили на российском уровне

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Два кузбасских СМИ стали лауреатами XI всероссийского конкурса «Власть народная».
На рассмотрение жюри поступило 610 заявок из 134 муниципалитетов 61 региона России, а также из шести городов из Испании, Греции, Украины и Белоруссии.
Конкурс публикаций о проблемах местного самоуправления проводится при поддержке комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, цель конкурса – выявление и распространение передового журналистского опыта по вовлечению граждан в управление делами местного сообщества.
Лауреатом самой популярной номинации «Вовлечение граждан в дела МСУ» (121 заявка) стала редакция газеты «Эхо» Промышленновского района с проектом «Общественный контроль».
Проект стартовал в 2016 году, журналисты вместе с депутатами, общественниками объезжали учреждения образования и культуры. Результатом таких проверок стали резонансные статьи «А нечистым трубочистам», «50 оттенков грязного очагов культуры», «Запах есть, но его нет?» и другие.
В номинации «Туристический потенциал муниципального образования» лауреатом признана газета «Знамёнка» из Гурьевска.
Издание представило на конкурс материал про областной пляжный комплекс «Салаирские плёсы», а также материалы про «народное» строительство на источнике святой Матроны Московской (популярный родник облагораживают сами жители).
Два кузбасских СМИ стали лауреатами XI всероссийского конкурса «Власть народная».