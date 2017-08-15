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Газеты «Эхо» и «Знамёнка» из Кузбасса высоко оценили на российском уровне

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © ru.ambafrance.org

Два кузбасских СМИ стали лауреатами XI всероссийского конкурса «Власть народная».

На рассмотрение жюри поступило 610 заявок из 134 муниципалитетов 61 региона России, а также из шести городов из Испании, Греции, Украины и Белоруссии.

Конкурс публикаций о проблемах местного самоуправления проводится при поддержке комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, цель конкурса – выявление и распространение передового журналистского опыта по вовлечению граждан в управление делами местного сообщества.

Лауреатом самой популярной номинации «Вовлечение граждан в дела МСУ» (121 заявка) стала редакция газеты «Эхо» Промышленновского района с проектом «Общественный контроль».

Проект стартовал в 2016 году, журналисты вместе с депутатами, общественниками объезжали учреждения образования и культуры. Результатом таких проверок стали резонансные статьи «А нечистым трубочистам», «50 оттенков грязного очагов культуры», «Запах есть, но его нет?» и другие.

В номинации «Туристический потенциал муниципального образования» лауреатом признана газета «Знамёнка» из Гурьевска.

Издание представило на конкурс материал про областной пляжный комплекс «Салаирские плёсы», а также материалы про «народное» строительство на источнике святой Матроны Московской (популярный родник облагораживают сами жители).

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https://ru.ambafrance.org/IMG/arton16092.jpg?1484829683

Два кузбасских СМИ стали лауреатами XI всероссийского конкурса «Власть народная».

 

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