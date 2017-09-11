Жители Кемеровской области выбирают самого народного участкового

Сегодня стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2017».

На официальном сайте Главного управления полиции по Кемеровской области проводится онлайн-голосование за участников регионального этапа конкурса.

В этом году за победу будут бороться более 70 кузбасских участковых.

На сайте областного ГУ МВД в специальном разделе «Народный участковый-2017» размещены подробные анкеты всех участников с указанием их профессиональных достижений и личных качеств.

"Эта информация поможет кузбассовцам определить своего фаворита и поставить ему «лайк». От выбора каждого жителя региона будет зависеть, кто из финалистов будет бороться за право получить почётное звание — «Народный участковый — 2017», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Первый этап голосования продлится до 20 сентября.

Конкурсанты, набравшие наиболее количество голосов, выйдут в финал регионального отборочного тура. Его победитель будет представлять Кемеровскую область на всероссийском этапе конкурса.

В этом году среди конкурсантов участковый уполномоченный Роман Свиридов, именем которого семья кемеровчан назвала своего первенца; автор «Баллады об участковом», призёр Всероссийского фестиваля МВД России «Щит и лира» Александр Такмянин. Интересные факты из жизни других конкурсантов можно узнать в разделе на официальном сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

«Всероссийский конкурс МВД «Народный участковый» проводится ежегодно уже на протяжении семи лет. Каждый раз его участниками становятся самые достойные представители службы участковых уполномоченных полиции. Победителей на всех трёх этапах состязания выбирают жители нашей страны», — подчеркнули в ведомстве.

По традиции, награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.