В филиалах ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»), расположенных в Кузбассе, реализуется программа по оказанию безвозмездной финансовой помощи работникам компании, семьи которых нуждаются в улучшении жилищных условий

В рамках программы, разработанной администрацией Кемеровской области при поддержке «Евраза», оказывается безвозмездная финансовая помощь в размере 39% стоимости приобретаемого жилья. Это существенно облегчает задачу тем, кто не может внести первоначальный взнос за квартиру или дом при оформлении кредита в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию.

На сегодняшний день 28 горняков уже заключили договоры на приобретение жилья, воспользовавшись этой программой. В настоящее время еще 12 семей в Новокузнецке, Гурьевске и Таштагольском районе готовят необходимые документы для получения безвозмездной финансовой помощи. Таким образом, к концу года уже 40 семей станут участниками этой программы.

Что касается денежной помощи «Евразруды» на частичную компенсацию процентов за использование кредитных средств на приобретение жилья, то в 2006 году ее получили 54 работника горнорудной компании. Размеры ипотечных кредитов, взятых ими, варьировались от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей — в зависимости от стоимости приобретаемого жилья. Срок их погашения — от 3 до 25 лет.