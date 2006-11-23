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В филиалах ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»), расположенных в Кузбассе, реализуется программа по оказанию безвозмездной финансовой помощи работникам компании, семьи которых нуждаются в улучшении жилищных условий

Опубликовано , 534 просмотра
Автор текста Илона Троицкая

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В рамках программы, разработанной администрацией Кемеровской области при поддержке «Евраза», оказывается безвозмездная финансовая помощь в размере 39% стоимости приобретаемого жилья. Это существенно облегчает задачу тем, кто не может внести первоначальный взнос за квартиру или дом при оформлении кредита в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию.

На сегодняшний день 28 горняков уже заключили договоры на приобретение жилья, воспользовавшись этой программой. В настоящее время еще 12 семей в Новокузнецке, Гурьевске и Таштагольском районе готовят необходимые документы для получения безвозмездной финансовой помощи. Таким образом, к концу года уже 40 семей станут участниками этой программы.

Что касается денежной помощи «Евразруды» на частичную компенсацию процентов за использование кредитных средств на приобретение жилья, то в 2006 году ее получили 54 работника горнорудной компании. Размеры ипотечных кредитов, взятых ими, варьировались от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей — в зависимости от стоимости приобретаемого жилья. Срок их погашения — от 3 до 25 лет.

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В рамках программы, разработанной администрацией Кемеровской области при поддержке «Евраза», оказывается безвозмездная финансовая помощь в размере 39% стоимости приобретаемого жилья. Это существенно облегчает задачу тем, кто не может внести первоначальный взнос за квартиру или дом при оформлении кредита в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию.
На сегодняшний день 28 горняков уже заключили договоры на приобретение жилья, воспользовавшись этой программой. В настоящее время еще 12 семей в Новокузнецке, Гурьевске и Таштагольском районе готовят необходимые документы для получения безвозмездной финансовой помощи. Таким образом, к концу года уже 40 семей станут участниками этой программы.
Что касается денежной помощи «Евразруды» на частичную компенсацию процентов за использование кредитных средств на приобретение жилья, то в 2006 году ее получили 54 работника горнорудной компании. Размеры ипотечных кредитов, взятых ими, варьировались от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей — в зависимости от стоимости приобретаемого жилья. Срок их погашения — от 3 до 25 лет.

1 комментарий

  1. Мой муж работает на производстве с 2004 года,группы ОА Евразруда Горно Шорский филиал шахты Шерегешской, улучшили свои жилищные условия взял ипотеку ,но при этом нарушил правило Евразруды как ему сказал сотрудник по экономической помощи что нужно было сначала подать документы на улучшения жилищных условии, потом просить экономическую помощь от предприятия!Скажите пожалуйста прав ли был сотрудник в этом вопросе и есть ли другие варианты помощи?

 

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