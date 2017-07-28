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СМИ: погибшие в яме новокузнечане были не грибниками, а «чёрными копателями»

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Автор текста Владимир Огурцов, Сибдепо

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Правоохранители продолжают проводить проверку по факту смерти двух мужчин в яме в районе шахты «Абашевская».

СМИ выдвинули новую версию гибели двоих новокузнечан в яме в районе шахты «Абашевская». Напомним, тела мужчин в возрасте 33 и 32 лет обнаружили 25 июля.

Тогда предварительно следователи установили, что трое жителей южной столицы Кузбасса пошли в лес за грибами. В какой-то момент один из них полез в воронку из железобетонных перекрытий. Остальные тоже начали спускаться. В результате двое мужчин погибли, а один успел выбраться из ямы. Впоследствии в ней зафиксировали повышенное содержание метана.

Эксперты, давшие комментарий журналистам ТВН, сделали предположение, что мужчины были «чёрными копателями» и пытались проникнуть в шахту с целью наживы.

«Считаю, что это искусственно сделанный лаз. Мы видим по краям вот этого лаза куски бетона, которые вот от выработки, от крепления выработки. Если бы это было вы естественное обрушение, то эти вот все куски бетона оказались бы внизу. Считаю, что сложно не заметить такое отверстие и попасть в него случайно», – пояснил телеканалу специалист по промышленной безопасности на угольных предприятиях Алексей Червяков.

Как пояснили Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки.

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Правоохранители продолжают проводить проверку по факту смерти двух мужчин в яме в районе шахты «Абашевская».

 

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