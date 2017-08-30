В Ленинском районе перекроют дорогу из-за строительства теплотрассы

В начале сентября в Ленинском районе Кемерова перекроют дорогу. Это связано со строительством теплотрассы.

Как сообщили в пресс-службе Кемеровской теплосетевой компании, движение транспорта перекроют по дороге за пересечением проспекта Химиков и Комсомольского проспекта. Схема движения на этих проспектах не изменится.

«Кемеровская теплосетевая компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками на данном участке дороги и выбирать альтернативные маршруты», — уточнили в учреждении.

Протяжённость строящейся тепловой сети составит 296 погонных метров. Она позволит приступить к подключению жилья, возведение которого начато в микрорайоне № 64, к системе цетрализованного теплоснабжения от электростанции СГК.

Ограничение движения будет действовать с 8:00 1 сентября до 20:00 4 сентября.