В Ленинском районе перекроют дорогу из-за строительства теплотрассы

Последние новости:
Громкая музыка диджея негативно действовала на пищеварение кузбассовцев
В Кузбассе попросили запретить показ фильма «Матильда»
В Кемерове приступили к съёмкам психологического триллера Misery
В Кузбассе за полгода выявили более 400 000 фальшивых рублей
В Ленинске-Кузнецком открыли памятник императору Николаю II
В начале сентября в Ленинском районе Кемерова перекроют дорогу. Это связано со строительством теплотрассы.
Как сообщили в пресс-службе Кемеровской теплосетевой компании, движение транспорта перекроют по дороге за пересечением проспекта Химиков и Комсомольского проспекта. Схема движения на этих проспектах не изменится.
«Кемеровская теплосетевая компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками на данном участке дороги и выбирать альтернативные маршруты», — уточнили в учреждении.
Протяжённость строящейся тепловой сети составит 296 погонных метров. Она позволит приступить к подключению жилья, возведение которого начато в микрорайоне № 64, к системе цетрализованного теплоснабжения от электростанции СГК.
Ограничение движения будет действовать с 8:00 1 сентября до 20:00 4 сентября.
В начале сентября в Ленинском районе Кемерова перекроют дорогу.