Блогеры из Nemagia публично отреклись от адвоката Воронина

Кемеровские блогеры из Nemagia заявили, что никогда не обращались за помощью к некоему адвокату Воронину, о котором ранее написали «Ведомости». По информации этого издания, данный адвокат заявил, что он является «одним из представителей проекта».

Однако опровержение этой информации опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Михаил Печерский.

«Ребята, некто адвокат Воронин от нашего имени комментирует ситуацию различным новостным изданиям. А самое главное, что эти издания не проверив эту информацию от него, что он наш адвокат с удовольствием ее публикуют. Никакого Воронина мы не знаем и не заключали с ним никакие договора и никакими полномочиями давать комментарии не наделяли его!» — написал блогер.

Отметим, что Nemagia судится с банкиром Олегом Тиньковым по гражданскому иску о защите чести и достоинства. Один из блогеров также попал под подозрение по уголовному делу о клевете. При этом Тиньков обещал отозвать иск, если ребята извинятся.