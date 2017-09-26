Работы по ремонту бульвара Строителей должны завершиться к 15 октября

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Сейчас специалисты работают над укладкой тротуарной плитки и формированием зеленых зон
В Кемерове работы по реконструкции бульвара Строителей должны завершиться к 15 октября.
По сообщению пресс-службы городской администрации, на бульваре появились 34 новых парковых светильника. Планируется установить еще 70 светильников. Стойки фонарей оснащены специальной светодиодной подсветкой, а благодаря изогнутым отражателям увеличивается площадь освещения. Такие уличные осветительные приборы впервые используются в Кемерове. Кроме того, продолжается формирование зеленых зон и установка детских площадок.
Специалисты планируют завершить все строительные работы к 15 октября.
Сейчас специалисты работают над укладкой тротуарной плитки и формированием зеленых зон