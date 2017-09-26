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Работы по ремонту бульвара Строителей должны завершиться к 15 октября

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Павел Казаков, АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

Сейчас специалисты работают над укладкой тротуарной плитки и формированием зеленых зон

В Кемерове работы по реконструкции бульвара Строителей должны завершиться к 15 октября.

По сообщению пресс-службы городской администрации, на бульваре появились 34 новых парковых светильника. Планируется установить еще 70 светильников. Стойки фонарей оснащены специальной светодиодной подсветкой, а благодаря изогнутым отражателям увеличивается площадь освещения. Такие уличные осветительные приборы впервые используются в Кемерове. Кроме того, продолжается формирование зеленых зон и установка детских площадок.

Специалисты планируют завершить все строительные работы к 15 октября.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/92182.html

http://images.aif.ru/012/627/a0f940ad2247c4bd4d137a2036dbeb0b.jpg

Сейчас специалисты работают над укладкой тротуарной плитки и формированием зеленых зон

 

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