Крещенскую купель впервые обустроили в самом центре Кемерова

В этом году кемеровчане в крещенскую ночь смогут совершить омовение прямо в центре города — неподалеку от высоток в жилом комплексе «Кемерово-Сити».

Комфортную купель обустроили рядом с храмом Воскресения Христова. Такой подарок к Крещению горожанам преподнесла компания «СДС-Строй», сообщает «Кузбасская медиагруппа».

Купель образована на месте заброшенного родника, который строители не стали засыпать во время возведения многоэтажек, а занялись его восстановлением.

Чашу купели отделали лиственницей. Этот природный материал отличается прочностью, и необычайной долговечностью и совсем не боится сырости. Экспертиза родниковой воды показала, что она соответствует всем стандартам и даже может использоваться для питья.

Также сотрудники «СДС-Строй» вымостили площадку перед купелью. После чего передали ее в дар местному храму Воскресения Христова. Уже 19 января здесь пройдут крещенские купания.

Строительство храма в честь Воскресения Христова прямо у жилых домов на Притомском проспекте ведется с 2015 года.

В прошлом месяце его увенчали крестами. Чин освящения накупольных крестов и места под строительство здания воскресной школы совершил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Компания «СДС-Строй», застройщик жилого комплекса «Кемерово-Сити», уделяет особое внимание комплексному развитию территории. Инфраструктура микрорайона представляет собой достаточно обширный и разносторонний комплекс, отвечающий всем требованиям к качеству жизни и комфорта.

Помимо храма в шаговой доступности от жилых домов построены детский сад, игровые и спортивные площадки, супермаркеты, фитнес-центр, аптека, медицинский центр, парковочные комплексы, офисные помещения и многое другое.

В 2016 году проект «Кемерово-Сити» занял второе место на всероссийском градостроительном конкурсе. Он стал одним из лучших реализованных проектов развития застроенной территории в России.

Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» — крупнейший многоотраслевой холдинг России. В активы ХК «СДС» входят крупнейшие угледобывающие предприятия Кузбасса, энергетическая компания, предприятия химической промышленности – лидеры по производству аммиака, карбамида и аммиачной селитры; предприятия химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности (производство молочной продукции); компании строительного комплекса, а также крупнейшие медиахолдинги России и Кемеровской области, представляющие популярные радиостанции и несколько телеканалов.