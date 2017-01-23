Откидные пандусы появляются в подъездах многоэтажек в Таштаголе

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Таштагольский район приступил к оборудованию откидными пандусами подъездов многоквартирных домов.
Как сообщает пресс-служба райадминистрации, работа ведется в рамках создания доступной среды для инвалидов.
«Сотрудники соцзащиты обследовали дома и подъезды по заявлениям жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Установлено, что установка откидных пандусов на лестничных пролётах возможна в 32 случаях», — пояснили власти.
Первые два пандуса смонтировало местное предприятие. При этом подрядчики показали жителям, как закреплять оборудование для эксплуатации или хранения.
Колясочники смогут пользоваться пандусом с помощью родственника или соцработника, поскольку лестницы в типовых домах слишком крутые для самостоятельного использования оборудования инвалидом.
Усовершенствование лестницы позволит людям с ограниченными возможностями здоровья стать более мобильными и не засиживаться «в четырех стенах».
Изготовление и установка устройства составили, в среднем, 110 тыс. рублей на подъезд.
На этой неделе подобное оборудование появится в двух подъездах в поселках Темиртау.
Как отмечают местные власти, ранее пандусы были установлены во всех средних школах, учреждениях соцзащиты, культуры и спорта, большинстве торговых предприятий.
Таштагольский район приступил к оборудованию откидными пандусами подъездов многоквартирных домов.