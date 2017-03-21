Жители «Кемерово-Сити» недовольны своей управляющей компанией

Жители Притомского проспекта пожаловались на свою управляющую компанию. Горожане рассказали, что снег из «Кемерово-Сити» не вывозится, а сваливается в «огромные кучи».

«Управляющая компания (директор – Голосов) работает очень плохо! Район окружают горы снега. Когда становится тепло днём, дороги с солнечной стороны превращаются в реки, а с теневой – в снежные каши. Ночью всё это замерзает и превращается в ледяные бугры. Пройти невозможно, особенно мамам с колясками», – поделился кемеровчанин, приславший в редакцию «Газеты Кемерова» фотоподтверждения.

Житель Кемерова рассказал, что техника, приезжавшая на данный участок, провела необходимые работы и оставила снег на территории, лишив тем самым водителей возможности проезжать и парковаться. При этом, по словам кемеровчанина, на въезде со стороны Притомского проспекта образовались ледяные ямы глубиной 15 сантиметров, которые создают аварийные ситуации.

Также стало известно, что из микрорайона плохо вывозится и мусор: представители «Спецавтохозяйства» приезжают раз в 2–3 дня.

При этом мусорных баков очень мало – вокруг них быстро вырастают горы мусора, который ветром разносит по всему району. Кроме того, молодой человек обозначил и другие проблемы дворовых территорий жилого комплекса.

«Спуск от подземного паркинга в сторону храма не имеет тротуаров, там катаются на санках дети, где постоянно ездят машины. Мамы с маленькими детьми могут просто соскользнуть под колёса машин. Лестницы во дворах тоже в ужасном состоянии – люди не могут по ним ходить и просто скатываются на пятой точке вниз», – отмечает автор сообщения.