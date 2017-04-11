Новокузнечане обсудят развитие дорог и городской среды

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Сегодня, 11 апреля, в большом здании администрации Новокузнецка с 16:00 до 18:00 пройдут общественные слушания.
Слушания организуют управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства и комитет жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На общественное обсуждение представят проекты программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной подпрограммы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.
Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте администрации Кемеровской области и на официальном сайте комитета ЖКХ мэрии Новокузнецка.
Сегодня, 11 апреля, в большом здании администрации Новокузнецка с 16:00 до 18:00 пройдут общественные слушания.