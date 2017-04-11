Газеты и интернет
Радио
6°C, ясно
Войти на сайт

Новокузнечане обсудят развитие дорог и городской среды

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © strana.ru

Сегодня, 11 апреля, в большом здании администрации Новокузнецка с 16:00 до 18:00 пройдут общественные слушания.

Слушания организуют управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства и комитет жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На общественное обсуждение представят проекты программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной подпрограммы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте администрации Кемеровской области и на официальном сайте комитета ЖКХ мэрии Новокузнецка.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/blagoustrojstvo/89133.html

http://strana.ru/media/images/uploaded/gallery_promo23418383.jpg

Сегодня, 11 апреля, в большом здании администрации Новокузнецка с 16:00 до 18:00 пройдут общественные слушания.

 

Яндекс.Новости

biz.a42.ru
biz.a42.ru

«СУЭК-Кузбасс» и СГК вложат в развитие более 16 миллиардов

vestirama.ru
vestirama.ru

Сотрудники «Оренбургэнерго» сдали нормативы комплекса ГТО по плаванию

Прокопьевск.ru
Прокопьевск.ru

В Прокопьевске на Тыргане сгорела квартира

vremyan.ru
vremyan.ru

Свыше 550 человек написали «Тотальный диктант» в Дзержинске

Московский комсомолец
Московский комсомолец

В Кемерово пожарные спасли из горящего дома 18 человек

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кузбассе стартовала первая фаза половодья

Благоустройство

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить