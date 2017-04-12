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Середюк подарил студотрядам ключи от нового штаба в центре Кемерова

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Глава города Илья Середюк вручил трудовые путёвки и ключи от нового штаба кемеровским студенческим отрядам.

На торжественной линейке, посвящённой открытию трудового сезона, студотрядам были вручены путёвки-задания на трудовой семестр 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Илья Середюк отметил, что студенты всегда помогали сделать Кемерово лучше, чище, красивее.

Прошлым летом они работали вожатыми в детских лагерях, убирали мусор в парках и скверах города, принимали активное участие в очистке берега реки Томь вдоль Притомской набережной, реставрировали лестницы, ведущие в Сосновый бор, занимались покраской ограждений, окон и лестниц в музее-заповеднике «Красная горка».

Свои трудовые подвиги в новом сезоне студенты смогут показать всей России: на стройке космодрома «Восточный», на уборке урожая фруктов и овощей в Крыму, на подготовке областной столицы к 100-летнему юбилею.

Также мэр сообщил, что было принято решение о создании штаба студенческих отрядов Кемерова, и администрацией города в безвозмездное пользование передано помещение в Центральном районе.

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_04/20170411_02.JPG

Глава города Илья Середюк вручил трудовые путёвки и ключи от нового штаба кемеровским студенческим отрядам.

 

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