Кузбасские студенты поработают на новом нефтегазовом месторождении в Тюмени

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Отряд «Пандора» Кемеровского государственного медицинского университета летом поработает на объектах нового нефтегазового месторождения в Тюменской области.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 15 бойцов КемГМУ станут участниками межрегиональной студенческой стройки «Дружба».
«С 1 июля кузбассовцы будут выполнять земляные, дорожные, бетонные, геодезические работы, заниматься благоустройством и укладкой бордюрного камня на объектах нового нефтегазового месторождения. Проживать члены отряда будут в общежитиях и модульных блок-секциях, для них предусмотрено трехразовое питание. За свою работу студенты получат зарплату», — рассказали в департаменте молодёжной политики и спорта.
Бойцы студенческих строительных отрядов Кемеровской области – активные участники всероссийских и межрегиональных проектов.
Так, на всероссийскую студенческую стройку «Космодром «Восточный»-2017» отправится студенческий строительный отряд «Атлант» Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк). В Углегорске Амурской области 15 новокузнечан в июле-августе будут выполнять общестроительные и малярные работы на объектах инфраструктуры космодрома. Ранее все они прошли обучение: 11 парней – на бетонщиков второго разряда, ещё четыре человека – на штукатуров-маляров.
Этим летом кузбасские студенты поработают на всероссийской стройке «Мирный атом» в Челябинской области.
Бойцы отряда «Аверс» (22 студента КузГТУ) также прошли спецобучение на штукатуров-маляров, бетонщиков и дорожных рабочих. В Озерск кузбассовцы отправятся к 1 июля.
Ещё 18 бойцов отряда «Дружба» (КузГТУ) примут участие в межрегиональной стройке «Санкт-Петербург».
Отряд «Пандора» Кемеровского государственного медицинского университета летом поработает на объектах нового нефтегазового месторождения в Тюменской области.