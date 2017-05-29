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Кузбасские студенты поработают на новом нефтегазовом месторождении в Тюмени

Опубликовано , 143 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Отряд «Пандора» Кемеровского государственного медицинского университета летом поработает на объектах нового нефтегазового месторождения в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 15 бойцов КемГМУ станут участниками межрегиональной студенческой стройки «Дружба».

«С 1 июля кузбассовцы будут выполнять земляные, дорожные, бетонные, геодезические работы, заниматься благоустройством и укладкой бордюрного камня на объектах нового нефтегазового месторождения. Проживать члены отряда будут в общежитиях и модульных блок-секциях, для них предусмотрено трехразовое питание. За свою работу студенты получат зарплату», — рассказали в департаменте молодёжной политики и спорта.

Бойцы студенческих строительных отрядов Кемеровской области – активные участники всероссийских и межрегиональных проектов.

Так, на всероссийскую студенческую стройку «Космодром «Восточный»-2017» отправится студенческий строительный отряд «Атлант» Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк). В Углегорске Амурской области 15 новокузнечан в июле-августе будут выполнять общестроительные и малярные работы на объектах инфраструктуры космодрома. Ранее все они прошли обучение: 11 парней – на бетонщиков второго разряда, ещё четыре человека – на штукатуров-маляров.

Этим летом кузбасские студенты поработают на всероссийской стройке «Мирный атом» в Челябинской области.

Бойцы отряда «Аверс» (22 студента КузГТУ) также прошли спецобучение на штукатуров-маляров, бетонщиков и дорожных рабочих. В Озерск кузбассовцы отправятся к 1 июля.

Ещё 18 бойцов отряда «Дружба» (КузГТУ) примут участие в межрегиональной стройке «Санкт-Петербург».

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Отряд «Пандора» Кемеровского государственного медицинского университета летом поработает на объектах нового нефтегазового месторождения в Тюменской области.

 

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