Комплекс программ по благоустройству и созданию удобной городской среды реализуется практически во всех муниципалитетах Кемеровской области. Задача ближайших лет — сформировать единый подход к внешнему оформлению улиц, площадок и городов в целом, а также по-прежнему активно привлекать жителей к этому процессу, совместно с властями и благоустроителями создавая новые удобные пространства для самих себя.

Об этом по итогам форума «Городская среда», который партия «Единая Россия» проводила в Краснодаре, рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, принимавший участие в работе дискуссионной площадки «Городская среда: стандарты и индекс качества».

«Основная задача — сформировать единый подход к формированию дворовых территорий, центральных улиц, вплоть до наружной рекламы. Достаточно интересное было выступление об опыте Ленинградской области, когда исторические здания и центр города очень красиво преображаются и формируется новый вид. Ещё одна задача, конечно, чтобы новые строящиеся жилые массивы соответствовали современным требованиям на уровне европейских городов, мировых столиц. И те районы, которые подвергаются капитальному ремонту, также привести в красивый, достойный вид, чтобы жителям было комфортно», — отметил он.

Кудряшов также рассказал об озвученных на форуме примерах по индексу городских территорий. В частности, по словам экспертов, когда жители видят очень много рекламы, огромные баннеры высотой в несколько этажей на домах, то они начинают игнорировать её: чрезмерная и разнобойная реклама превращается в так называемый «визуальный шум», раздражает людей и перестаёт работать на самого же рекламодателя. «И наоборот, когда все выверено, под одну строчку, очень лаконично и красиво, глаз отдыхает, и люди с уверенностью заходят в магазины», — отметил он.

«Самое главное — должно быть архитектурное наполнение стандартов внешнего вида территорий. Есть в Москве программа по стандартизации улиц, как все должно выглядеть, включая опять же рекламу и другое оформление. Это серьёзный тренд. Думаю, что это тоже надо в Кузбассе применять», — сказал Дмитрий Кудряшов.

Комментируя ситуацию с ремонтом дворовых территорий, замгубернатора напомнил, что в Кузбассе в этом году будут отремонтированы 324 двора и 41 парк в муниципальных образованиях Кузбасса. На реконструкцию придомовых и общественных территорий направят свыше 900 миллионов рублей, из которых почти 250 миллионов рублей — из областного бюджета. Этот проект в результате позволит улучшить условия проживания жителям 400 многоквартирных домов в 25 моногородах, включая областной центр (Кемерово) и две территории опережающего социально-экономического развития: Юрга и Анжеро-Судженск. Также его реализация повысит уровень комфорта в местах массового отдыха.

Замгубернатора также напомнил, что в рамках проекта утверждены муниципальные программы с адресами дворов и парков, которые для проведения ремонта выбрали сами горожане.

«Основная задача по дворам — сформировать участие самих жителей в проектах по реконструкции дворовых территорий, то есть чтобы не было конфликтов делать спортивную площадку или парковку, или ещё что-то. Когда сами жители участвуют в этом процессе, это очень важно, потому что тогда будет уже другое отношение к этим мероприятиям. И дети будут видеть, что это было сделано по желанию их и родителей, и они тоже участвуют, и всё это долго будет храниться», — отметил Дмитрий Кудряшов.