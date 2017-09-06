В Новокузнецком районе нашли четыре стихийные свалки

В Новокузнецком районе экологи обнаружили четыре несанкционированные свалки. Их общая площадь составляет 180 квадратных метров.

Два участка с мусором во время рейда были найдены в поселке Кузедеево, а также обнаружены кучи бытового и строительного мусора в деревне Крутая и в селе Лыс.

Как сообщили в областном департаменте природных ресурсов и экологии, в администрацию Новокузнецкого района направлены письма для ликвидации свалок. Муниципалитеты должны вывести мусор до 30 сентября 2017 года. Также экологи проверили девять участков в Кемерове, на них свалок обнаружено не было.

Начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий в разговоре с журналистом «КП в Кузбассе» отметил, что с начала года выявлена 251 несанкционированная свалка площадью 29 637 гектаров. На сегодняшний день ликвидированы 142 свалки.