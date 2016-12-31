До и после новогодних праздников кемеровчан ждет насыщенная культурная программа

В новогодние праздники кемеровчане смогут с пользой, весело и интересно провести время, приняв участие в развлекательных и спортивных программах, посвящённых Новому году и Рождеству.

Жители Кемерова могут не волноваться: учреждения культуры и спорта в этом году откроются практически сразу после наступления нового года, так что после праздничных застольев кемеровчанам будет куда сходить.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в день празднования, а именно 31 декабря с 23.00 до 04.00 часов на площади Советов вместе с творческими коллективами и под зажигательную музыку можно будет отпраздновать Новогоднюю ночь.

Театр для детей и молодежи также подготовил новогодние сюрпризы:по 8 января включительно в театре пройдет цикл новогодних программ для детей – это театрализованное представление в фойе театра и показ спектакля «Три толстяка. Кукла наследника Тутти». Планируется провести более 40 программ.

Ко всему прочему, в первые дни нового года все библиотеки города проведут акцию «Первый читатель года», в рамках которой кемеровчане, посетившие библиотеку, получат памятные открытки, постеры, календари.

«В культурно-досуговых учреждениях города проводятся театрализованные игровые представления, танцевальные вечера, конкурсы, мастер-классы. Всего состоится 260 мероприятий, которые посетят более 20 тысяч человек. Праздничные программы подготовили более 40 творческих коллективов города», — отметили в мэрии.

Стоит отметить, что в праздничные дни на спортивных сооружениях будет работать 20 пунктов проката зимнего спортивного инвентаря – это 2 тысячи единиц коньков, лыж, санок-ледянок, снегокатов.

Также на новогодних каникулах кемеровчане смогут побывать на 28 детских программах, в рамках которых будут показаны спектакли «Белая сказка» и «Щелкунчик» (премьерные). 31 декабря состоится новогодняя праздничная программа с участием Губернаторского симфонического оркестра.