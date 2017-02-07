Студенты устроят мастер-классы и спектакли в детской больнице

Кемеровский государственный институт культуры проведет благотворительный проект «Щедрое сердце»: студенты подготовили спектакли и мастер-классы для пациентов детской больницы №5 Кемерова.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, акция будет проходить с 7 по 17 февраля.

Впервые мероприятия для маленьких пациентов провели в 2008 году студенты заочного отделения кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. В этом году организаторами выступили студенты третьего курса группы РТПП-141.

В рамках проекта запланированы конкурсы и аттракционы среди студентов, педагогов и сотрудников вуза по сбору средств для больницы.

Деньги пойдут на приобретение канцелярских товаров, настольных игр, книг, раскрасок, игрушек, сувениров.

Для пациентов детской клинической больницы №5 второкурсники кафедры театрального искусства группы РЛТ-151 покажут детям спектакль по мотивам русской народной сказки «Кот, дрозд и петух».

Обучающиеся второго курса группы МДЮД проведут мастер-классы для детей по изготовлению открыток, картин из природных материалов, аппликаций.