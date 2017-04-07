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Жители Кузбасса в седьмой раз напишут «Тотальный диктант»

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © riavrn.ru

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдёт завтра, 8 апреля, более чем в 800 городах по всему миру.

Акция призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Автором текста «Тотального диктанта-2017» стал Леонид Юзефович — русский сценарист, историк, ученый, автор детективных и исторических романов.

Каждая часть текста – небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Кемеровская область примет участие в этом масштабном проекте в седьмой раз.

Бесплатно написать диктант смогут все желающие, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

В Кемерове «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля в 15:00 по адресам: улица Красная, 6 (Кемеровский государственный университет), Дзержинского, 19 (областная научная библиотека), Арочная, 21а (областная библиотека для детей и юношества). Площадки в библиотеках доступны только по предварительной регистрации.

Также кузбассовцы смогут написать диктант онлайн, при этом участники практически сразу смогут узнать свою оценку.

Организаторы будут вести трансляцию с пяти площадок из трёх часовых зон. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.

Впервые акция «Тотальный диктант» прошла в 2004 году в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ. В 2015 году акция была организована в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, её участниками стали 108,2 тыс. человек.

В 2016 году диктант офлайн и онлайн написали уже 145 тыс. человек, 350 тыс. зрителей смотрели трансляцию в прямом эфире, 15 тыс. волонтёров участвовали в проведении акции.

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Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдёт завтра, 8 апреля, более чем в 800 городах по всему миру.

 

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