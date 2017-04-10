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«Тотальный диктант» в Кузбассе написали почти 680 человек

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © МедиаКузбасс

Три площадки в Кемерове, где в субботу проводили «Тотальный диктант», посетили 679 человек.

Ежегодная образовательная акция прошла 8 апреля в более чем в 800 городах по всему миру. Она направлена на привлечение внимания к вопросам грамотности и развитию культуры грамотного письма, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Кемерове «Тотальный диктант» писали седьмой раз. В день акции в городе было организовано три площадки, где все желающие смогли написать текст: КемГУ, Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Кемеровская областная библиотека имени Фёдорова.

Большая часть участников акции написали диктант на базе КемГУ — 531 человек.

В этом году автором текста «Тотального диктанта-2017» стал русский писатель, сценарист, историк, учёный Леонид Юзефович. Кемеровчане писали отрывок, посвящённый Перми. Чтецами выступили актеры Театра для детей и молодежи и института филологии, иностранных языков и медиакоммункаций.

Результаты можно будет узнать 14 апреля на официальном сайте «Тотального диктанта».

Кроме того, кузбассовцы могли написать диктант онлайн, при этом практически сразу узнать свою оценку.

Впервые акция «Тотальный диктант» прошла в 2004 году в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ. В 2015 году акция была организована в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, её участниками стали 108,2 тыс. человек.

В 2016 году диктант офлайн и онлайн написали уже 145 тыс. человек, 350 тыс. зрителей смотрели трансляцию в прямом эфире, 15 тыс. волонтёров участвовали в проведении акции.

Бесплатно написать диктант могут все желающие, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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Три площадки в Кемерове, где в субботу проводили «Тотальный диктант», посетили 679 человек.

 

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