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Новокузнечане выбирают символы и главных героев города

Опубликовано , 102 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © nvkz.me

В Новокузнецке на сайте проекта #НК400 идёт голосование: горожане сами могут выбрать, кто главный герой города, где главный символ, а кто настоящая звезда.

Сайт, посвящённый грядущему 400-летию города, очень открытый: авторы сделали ставку на максимальную «народность» прочтения истории Новокузнецка, сообщает пресс-служба мэрии.

Там есть разделы о героях города, о современных звёздах, событий из истории и о главных символах Новокузнецка.

«Мы уверены: эти имена, эти легенды, достопримечательности должен знать каждый житель города», – говорит главный редактор сайта Павел Лавров.

Пока что на сайте собрано более 60 стартовых страниц народной энциклопедии, но их становится всё больше.

Как отмечают в горадминистрации, как только сайт появился в интернете, горожане активно включились в работу над «портретом города», как между собой называют портал авторы проекта. В каждой карточке собраны фотоматериалы и краткий рассказ в лёгкой, доступной форме.

«Сайт наполняется самими жителями города. И мы приглашаем разместить на сайте то, что вас действительно вдохновляет и удивляет в Новокузнецке. Важно, чтобы не кто-то за нас, а мы, жители, сами нашли то самое интересное, что есть рядом с нами. Присоединяйтесь к проекту, будем рады видеть вас в авторах», — говорит арт-директор проекта Евгений Старостенко.

Система сайта позволяет голосовать за полюбившиеся штрихи к портрету города. Эти опросы легко можно разместись на внешних интернет-страницах. По мнению организаторов, такие виджеты должны появиться на страницах всех городских СМИ, чтобы максимально расширить аудиторию.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/90279.html

http://nvkz.me/#nvkz400

В Новокузнецке на сайте проекта #НК400 идёт голосование: горожане сами могут выбрать, кто главный герой города, где главный символ, а кто настоящая звезда.

 

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