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Основной период ЕГЭ-2017 в Кузбассе прошёл без сбоев и нарушений

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © cdn1.img.ria.ru

В Кузбассе завершился основной период проведения единого государственного экзамена, с 20 июня по 1 июля были резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сдать экзамены в резервный срок могли выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Экзамены в резервные дни проходили в том же режиме, что и в основные.

В аудиториях работали системы видеонаблюдения, за ходом ЕГЭ следили сотрудники Кузбассобрнадзора, общественные наблюдатели, также онлайн-наблюдатели на портале Smotriege.ru.

«Завершился основной период проведения ЕГЭ в 2017 году. Все экзамены прошли в штатном режиме, объективно, прозрачно, без существенных нарушений и сбоев», — прокомментировал начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов.

«Мы выполнили самую главную задачу в качестве организаторов единого государственного экзамена — обеспечили равные возможности для всех выпускников в подтверждении уровня своих знаний», — отметил глава ведомства.

По данным областных властей, 1 июля в Кузбассе более 100 человек сдали ЕГЭ по всем предметам.

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В Кузбассе завершился основной период проведения единого государственного экзамена, с 20 июня по 1 июля были резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

 

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