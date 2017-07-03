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Приёмные комиссии в областных вузах будут работать до 26 июля

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © novostispb.ru

В кузбасских вузах открылись приёмные комиссии, которые продолжат свою работу почти до конца месяца.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба областной администрации.

На 2017—2018 учебный год контрольные цифры приёма для образовательных организаций высшего образования Кемеровской области составили 5 243 места, из них 4 321 по программам бакалавриата и специалитета и 922 по программам магистратуры.

По сравнению с 2016—2017 учебным годом произошло увеличение на 67 мест, отметили в ведомстве.

Согласно порядку приёма граждан, поступающих в образовательные организации высшего образования, абитуриент вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трём направлениям подготовки (специальностям), или укрупнённым группам направлений подготовки (специальностей), или факультетам в каждом из вузов.

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http://novostispb.ru/data/news/img/5526_photo.jpg

В кузбасских вузах открылись приёмные комиссии, которые продолжат свою работу почти до конца месяца.

 

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