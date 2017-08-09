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Кемеровчан зовут на первый семейный чемпионат по собиранию пазлов

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Маиса Червова, Газета Кемерова

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Фото © bird.a42.ru

В нём могут принять участие все желающие с детьми в возрасте от пяти до 10 лет.

Праздник объединит 75 семей, которые поборются за призы в нескольких возрастных категориях. Регистрация будет открыта в соответствии с возрастом ребёнка: 5-6 лет, 7-8 лет и 9-10 лет. В каждой номинации смогут принять участие по 25 семей (двое взрослых и ребёнок). Все получат одинаковые пазлы в зависимости от возраста детей. Отмечается, что маму или папу можно заменить на других родственников, например, бабушку или дедушку.

Пока участники будут собирать мозаики, гостям и болельщикам предложат несколько зон от партнёров меропрития. Например, будут площадки виртуальной реальности, игровые и другие.

Как сообщается на сайте kemdetki.ru, необходимо подать заявку до 10 августа включительно. Её нужно отправить на почту: kemdetki@yandex.ru. В заявке следует указать:

  • ФИО всех участников (мамы, папы и ребёнка);
  • Возраст ребёнка;
  • Контактный телефон.

Отправленное с 7 по 10 августа письмо с данными на регистрацию не является подтверждением того, что вы попали в список участников! Вам будет отправлено ответное письмо с подтверждением регистрации или отказом в регистрации. Дождитесь этого письма, не настраивайте детей раньше времени, — предупреждают организаторы.

В результате будут определены победители и призёры в каждой возрастной категории. У тех, кто не успеет собрать пазл, будет возможность это доделать, но уже дома, так как игрушка достанется в подарок. Всем участникам достанутся утешительные призы. А самой дружной семье и самой яркой группе поддержки также подарят презенты.

Чемпионат по собиранию пазлов

ГЦС «Кузбасс», бульвар Строителей, 55

20 августа, начало в 10:00

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http://bird.a42.ru/images/uploads/puzzle.jpg

В нём могут принять участие все желающие с детьми в возрасте от пяти до 10 лет.

 

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