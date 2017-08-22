Кузбасские мамы выиграли призы на конкурсе «Миссис Россия»

Жительницы Кузбасса, представлявшие на всероссийском конкурсе «Миссис Россия» честь нашего региона, завоевали номинации. Об этом женскому журналу «Птица» рассказала организатор конкурса «Миссис Кузбасс».

Так, Мария Рубцова из Прокопьевска завоевала громкий титул и номинацию «Открытие года», а Юлии Юдкиной досталась ленточка «Миссис Артистичность».

Добавим, что Мария является фитнес-инструктором и хореографом, воспитывает двух дочек, а Юлия работает заместителем директора школы и тоже растит двух дочерей.

Кстати, победу в конкурсе «Миссия Россия» завоевала Полина Диброва, многодетная мама и жена известного телеведущего Дмитрия Диброва.