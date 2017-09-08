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На празднике кедровой шишки кузбассовцы смогут выиграть путёвку в санаторий

Опубликовано , 109 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © wallbox.ru

Праздничное мероприятие состоится 17 сентября в пгт Кедровка.

В воскресенье, 17 сентября, кемеровчане и гости областного центра смогут посетить «День кедровой шишки». В рамках мероприятия, приуроченного к окончанию сбора шишек в регионе, желающим предоставят возможность выиграть путёвку в санаторий «Кедровый бор». Также в этот день пройдут выставка-продажа кедрового ореха, ярмарка товаров от кузбасских фермеров и ремесленников, а также полезные мастер-классы и многое другое.

«Все участники мероприятия смогут сразиться в шуточном состязании «Как гонять шишки». Конкурсантам предстоит катать шишку по сковороде, гонять её шайбой и перемещать из руки в руку без их участия. Все победители получат в качестве приза продукцию из кедровых шишек. Например, варенье», — рассказал Сибдепо один из организаторов мероприятия Роман Валеев.

Праздничная программа начнётся в 13:00, а закончится в 19:00 по адресу ул. Новогодняя, 15а.

По словам собеседника, если 17 сентября в столице Кузбасса будет дождь, часть выставки будет перенесена под крышу, а остальные мероприятия пройдут в стенах Дворца культуры «Содружество». Более подробную информацию можно уточнить по телефону в Кемерове: 8 (3842) 69-25-38. Мероприятие состоится впервые.

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Праздничное мероприятие состоится 17 сентября в пгт Кедровка.

 

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