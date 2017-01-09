Кемеровская таможня оштрафовала участников ВЭД на 3 млн рублей

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По итогам 2016 года Кемеровская таможня наложила свыше 3 млн рублей штрафов по результатам таможенного контроля после выпуска товаров, то есть в отношении экспортеров и импортеров.
Выявление нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности — одно из основных направлений взаимодействия таможни и областного управления налоговой службы, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Взаимодействие ведется в рамках планирования и проведения скоординированных проверочных мероприятий, информационного обмена данными, консультирования по вопросам, возникающим во время проведения таможенных и налоговых проверок», — уточнили в таможне.
За год ведомства провели шесть рабочих встреч и четыре контрольных мероприятия, по результатам которых принято решение о корректировке таможенной стоимости, возбуждено три дела об административных правонарушениях по статьям «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или предоставления документов и сведений».
По итогам совместной работы доначислено более 10 тыс. таможенных платежей и штрафов, налоговый орган отказал в возмещении НДС на сумму почти 1,39 млн рублей.
Кроме того, за год таможенники и налоговики провели восемь таможенных проверок, по результатам которых возбуждено 11 административных дел и наложено штрафов более, чем на 3 млн рублей.
Информацию о возможных налоговых нарушениях, об отсутствии организации по адресу государственной регистрации направили в налоговые органы.
По итогам 2016 года Кемеровская таможня наложила свыше 3 млн рублей штрафов по результатам таможенного контроля после выпуска товаров, то есть в отношении экспортеров и импортеров.