Кемеровская таможня оштрафовала участников ВЭД на 3 млн рублей

По итогам 2016 года Кемеровская таможня наложила свыше 3 млн рублей штрафов по результатам таможенного контроля после выпуска товаров, то есть в отношении экспортеров и импортеров.

Выявление нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности — одно из основных направлений взаимодействия таможни и областного управления налоговой службы, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Взаимодействие ведется в рамках планирования и проведения скоординированных проверочных мероприятий, информационного обмена данными, консультирования по вопросам, возникающим во время проведения таможенных и налоговых проверок», — уточнили в таможне.

За год ведомства провели шесть рабочих встреч и четыре контрольных мероприятия, по результатам которых принято решение о корректировке таможенной стоимости, возбуждено три дела об административных правонарушениях по статьям «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или предоставления документов и сведений».

По итогам совместной работы доначислено более 10 тыс. таможенных платежей и штрафов, налоговый орган отказал в возмещении НДС на сумму почти 1,39 млн рублей.

Кроме того, за год таможенники и налоговики провели восемь таможенных проверок, по результатам которых возбуждено 11 административных дел и наложено штрафов более, чем на 3 млн рублей.

Информацию о возможных налоговых нарушениях, об отсутствии организации по адресу государственной регистрации направили в налоговые органы.