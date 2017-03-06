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В Кузбассе от паводка застраховали уже более 50 муниципальных объектов

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © j.sibdepo.ru

По последним данным, 56 объектов или 43% муниципального имущества в зоне возможного подтопления застрахованы от паводка в Кузбассе.

Как сообщает управление по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации, это десять школ, пять детских садов, две больницы, детско-юношеская спортивная школа, Дом культуры, 32 моста, дамба, котельная.

«Муниципалитетам и жителям, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, нужно успеть застраховать имущество до конца марта, поскольку с началом паводка, по закону, страхование прекращается. Без полиса все расходы на восстановление объектов лягут на плечи собственника. В свою очередь, наличие страховки сведет убытки к минимуму», — отмечают в ведомстве.

По решению губернатора Амана Тулеева кузбассовцы с доходами ниже прожиточного минимума на члена семьи (менее 8 748 рублей) будут застрахованы за счет областного бюджета.

В Мариинском районе специалисты комплексного центра соцобслуживания напомнили жителям частного сектора о плюсах страхования. Кроме того, в ходе посещения подворий соцработники вручили домовладельцам памятки о правилах поведения при наводнении, проверили готовность «тревожных рюкзаков».

Район также завозит медикаменты, продукты питания и предметов первой необходимости на отсекаемую паводком Таежно-Михайловскую территорию. Решен вопрос с Пенсионным фондом о досрочной выплате пенсий жителям села Таежно-Михайловка, поселка Таежно-Александровка, села Туйла. Определены возможные районы подтопления, маршруты эвакуации, пункты временного размещения.

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По последним данным, 56 объектов или 43% муниципального имущества в зоне возможного подтопления застрахованы от паводка в Кузбассе.

 

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