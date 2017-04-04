Аман Тулеев и Валерий Голубев из «Газпрома» обсудили газификацию Кузбасса

Губернатор Аман Тулеев и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев обсудили ход газификации Кузбасса на рабочем совещании в Кемерове.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в обсуждении участвовали представители Газпрома, ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», региональной энергетической комиссии, заместители губернатора, главы Новокузнецка, Юрги, Топкинского района.

Как подчеркнул губернатор, всегда существовала идеология, что Кузбасс – угольный регион и нужно продолжать развивать только угольное направление. Долгое время вопросам газификации не уделялось должного внимания.

По мнению Тулеева, такой подход недальновиден, и газ, вместе с углём, поможет обеспечить энергетическую безопасность.

Валерий Голубев поддержал Амана Тулеева, отметив, что Россия является одним из мировых лидеров по запасам и добыче газа, но отстаёт по газификации регионов, причём не только в Сибири, но и в ряде субъектов федерации европейской части страны. Зампредседателя правления добавил, что газификация позволяет улучшить инвестиционный климат регионов, привлечь инвесторов.

Участники совещания обсудили также вопросы правильной организации с теплоснабжающими организациями и перехода техники угледобывающих предприятий на более дешёвое, экологичное газомоторное топливо.

Между администрацией области и ПАО «Газпром» действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, с 2008 года стороны реализуют первый в России проект добычи метана из угольных пластов.

Кроме того, за 2006—2016 годы в рамках совместной программы компания направила на газификацию Кузбасса около 336 млн рублей, а в этом году запланировала 80 млн рублей инвестиций.

Сейчас «Газпром» строит седьмую в регионе автомобильную газовую наполнительную компрессорную станцию, она расположена в Новокузнецке, и проектирует пять межпоселковых газопроводов в Кемеровском районе: от посёлка Металлплощадка до деревни Сухово, от Кемерова до посёлка Новостройка и далее до села Березово, деревни Пугачи, деревни Сухая Речка и посёлка Ягуново. Проектирование предполагается завершить в этом году.

Программа развития газоснабжения и газификации региона утверждена до 2020 года.