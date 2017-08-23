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Первую очередь шахты «Увальная» сдали к Дню шахтёра в Новокузнецком районе

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Производственная мощность первой очереди шахты составляет 2 млн тонн особо ценного коксующегося угля марки «ГЖ», который будут поставлять на металлургические комбинаты страны.

В торжественном открытии приняли участие директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Мочальников, и. о. губернатора Владимир Чернов, председатель совета директоров АО «Угольная компания «Сибирская» Анатолий Скуров.

С 2012 года угольная компания создаёт на Увальном каменноугольном месторождении единый производственный комплекс, включающий шахту и обогатительную фабрику.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в первую очередь была обустроена внешняя транспортная и энергетическая инфраструктура.

Проложены железнодорожные пути и технологическая автодорога протяжённостью 20 км. Введены в строй углесборочная станция «Увальная Южная», погрузочная станция «Увальная». Для повышения безопасности автомобилистов компания перестроила в период создания железнодорожной ветки автодорогу общего пользования Новокузнецк – Осиновое Плёсо на участке 3,3 км, а также возвела двухуровневый путепровод.

В 2014—2015 годах для энергоснабжения производственного комплекса построены трансформаторная подстанция установленной мощностью 40 МВт и высоковольтная линия электропередачи 220 кВ протяжённостью более 25 км.

Также появился ряд объектов: административно-бытовой комбинат, погрузочно-складской комплекс с закрытым угольным складом, вентиляторная установка главного проветривания с котельной, главная конвейерная галерея, система дизелевозного транспорта, система дегазации. До начала работы шахты возведены очистные сооружения нового технического уровня, обеспечивающие очистку шахтных вод от примесей до 99%.

Для строительства технологических объектов были привлечены работники предприятия и 18 подрядных организаций общей численностью более 900 человек. С сентября 2015 года пройдены 14 км горных выработок различного назначения, включая наклонные стволы.

Диспетчерская оборудована системами, обеспечивающими в режиме реального времени мониторинг и управление всеми технологическими процессами на поверхности и под землёй.

«Как итог, сегодня мы получили современное угольное предприятие, оснащенное на 95% эффективной, высокопроизводительной техникой отечественного производства, с новыми рабочими местами, комфортными условиями труда и высоким уровнем зарплаты для наших шахтёров — до 60 тыс. рублей в месяц. На предприятии заняты более 900 человек. Это значит, что у сотен людей, строителей, очистников, транспортников, буровиков, проектировщиков, геологов была и есть работа, стабильность и уверенность в будущем», — сказал Владимир Чернов.

Начато строительство обогатительной фабрики (пуск намечен на август 2018 года) и объектов поверхностной инфраструктуры для ввода второй очереди шахты, планируемого в конце 2018 — начале 2019 года.

Вторая очередь позволит увеличить добычу до 4,5 млн тонн угля в год.

«Весь добываемый уголь будет обогащаться на собственной обогатительной фабрике, а полученный концентрат направляться российским металлургам и на экспорт. Численность работников возрастет до 1,3 тыс.», — уточнили в обладминистрации.

Завершилось мероприятие вручением областных наград участникам строительства производственного комплекса.

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Производственная мощность первой очереди шахты составляет 2 млн тонн особо ценного коксующегося угля марки «ГЖ», который будут поставлять на металлургические комбинаты страны.

 

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