Моногорода хотят жить по-новому

Двухдневная стратегическая сессия «Моногорода: живём по-новому» прошла в Новокузнецке. Мероприятие было организовано при активном участии департамента инвестиций.

Основные градообразующие предприятия региона — угольные. Этим и объясняется самое высокое количество таких населённых пунктов в России. Из 319 моногородов 24 находятся в Кузбассе.

«24 моногорода для нас как 24 часа в сутки! Вместе с тем, мы хотели бы двигаться дальше. Стать положительным трендом в развитии монопрофильных муниципальных образований», — пошутил заместитель губернатора Кемеровской области Станислав Черданцев.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов убеждён, что эффект от внедрения в регионе инициатив Фонда развития моногородов близок к 100%.

Сама стратегическая сессия представляла собой «мозговой штурм», где главы кузбасских моногородов совместно со специалистами из Сколково отвечали на самые сложные и злободневные вопросы, такие как: «Почему молодёжь уезжает?» и «Как заработать в городе?».

Дискуссии эти были в повестке дня не для возможности как-то занять рабочее время перед выходными. По словам Ирины Макиевой, руководителя приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», все идеи, все полезные мысли этой стратегической сессии должны быть представлены на проектном комитете у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Затем самое яркое, самое необходимое ляжет в основу «Программы развития моногородов в 2018 году».

На «круглых столах» шёл очень откровенный, порою жёсткий разговор. Касался он «вечных проблем» реализации.

«У нас сегодня настолько жаркий разговор состоялся с главами городов Кузбасса, что даже микрофоны перегрелись, — призналась Макиева, — поднимали сложные вопросы по ремонту дорог, по ремонту подъездов к поликлиникам. Очень серьёзные проблемы решали с целевым приёмом в педагогические и медицинские вузы, не все дети поступили. Также по «5 шагов к благоустройству» многие главы просили изменить объекты. В итоге, дискуссия была такая жаркая, что микрофоны вышли из строя».

Кроме выработки, или как высказывались организаторы мероприятия, «генерации» идей по поддержке городов, были поставлены широкие, глобальные задачи на ближайшие годы. Прежде всего, это рабочие места. По мнению Ирины, вскоре в наших моногородах будет создано 230 тысяч рабочих мест вне градообразующих промышленных гигантов. Это должно сопровождаться привлечением инвестиций на сумму порядка 170 миллиардов рублей.

Как следствие всей этой активности, по мнению Макиевой, нужно выводить города из списка моно. Уже к 2018 году 18 таких населённых пунктов должны быть с устойчивой экономикой и возможно, территорией опережающего развития (ТОСЭР).

«Здесь у нас два города в списке: Анжеро-Судженск и Череповец. Но если Анжерка может хоть сейчас покинуть список моногородов, то в Череповце всё сложнее. Надо дождаться открытия одного крупного предприятия там. Кроме того, кузбасские Анжеро-Судженск и Юрга вошли в приоритетный список ТОСЭР», — заявила Макиева.

По словам депутата Государственной думы Дмитрия Исламова в текущем году моногорода Кемеровской области получили пять миллиардов рублей только на инженерную инфраструктуру. Это дороги, тепло, энергия. Они привлекли дополнительно ещё 70 миллиардов рублей уже частных инвестиций, создали более 21 тысячи новых рабочих мест.

«Программа моногородов включает в себя многие другие программы. Я уверен: в этом зале многие и не подозревают об их существовании, — подчеркнул Дмитрий Исламов. — Мы на сегодняшний день финансируем здравоохранение, ремонт входных групп в поликлиники, поставку автомобилей «скорой помощи», образование: так, в Кузбассе по этой программе в моногородах построят четыре школы, на это будет выделено четыре миллиарда рублей. Школы распахнут двери в городах Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Тайга и Белово. Надо отметить, что из пяти школ четыре получает Кузбасс».

Что касается первых ТОСЭР в регионе: Юрги и Анжеро-Судженска, то по мнению первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, они показывают положительную динамику.

В той же Юрге активно работает производство кровли «ТЕХНОНИКОЛЬ», кроме того, в двадцатых числах сентября в городе откроется предприятие по выращиванию радужной форели.

Важная задача для Кемеровской области: создание ТОСЭР в крупнейшем городе региона — Новокузнецке.

Глава города Сергей Кузнецов неоднократно отмечал, что присвоение этого статуса не просто изменит ситуацию в лучшую сторону, но позволит Новокузнецку, который отмечает 400 лет в 2018 году, раскрыть весь свой инвестиционный, промышленный и социальный потенциал.

«Новокузнецк — типичный моногород, второй по величине моногород после Тольятти, — подчеркивает Кузнецов. — Правильно поставлен вопрос: нам нужна самоидентификация, нужны идеи, стимулы к развитию городской среды и этим в Новокузнецке уже давно занимаются».

Завершая сессию, её участники отметили: у нас получилось заострить наиболее болезненные вопросы развития моногородов Кузбасса и России, найти какие-то решения, дать возможность озвучить их перед Игорем Шуваловым.