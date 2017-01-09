Пьяный мужчина пытался обогнать поезд и чудом остался жив

Сотрудники кузбасской транспортной полиции расследовали травмирование жителя Берёзовского на железной дороге, который решил посостязаться с поездом в скорости и, к счастью, отделался ушибом.

Происшествие случилось на станции Бирюлинской, сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД.

51-летний мужчина услышал сигнал приближающегося поезда, когда собирался переходить железнодорожное полотно. Опасная ситуация не остановила пешехода, напротив, он перешёл с шага на бег, чтобы быстро «проскочить» через рельсы.

«Заметив такой неожиданный манёвр, машинист применил экстренное торможение. По словам врио начальника линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Барзас Алексея Хорькова, реакция машиниста спасла пешеходу жизнь, поскольку он поскользнулся, упал и ударился лбом о рельсы. При первоначальной скорости состава трагедии вряд ли удалось бы избежать», — отмечают в ведомстве.

Следственно-оперативная группа транспортной полиции вызвала потерпевшему скорую помощь, однако ушиб оказался несерьёзным, и мужчина от госпитализации отказался.

Как уточнили в управлении, в момент происшествия мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но после несостоявшейся встречи с поездом заметно протрезвел.

По словам самого мужчины, он прекрасно отметил с приятелями новый год и торопился домой.

«На данном отрезке пути нет установленного перехода, однако местные жители нередко ходят домой через железнодорожное полотно, чтобы сократить путь в посёлок», — отметили в транспортной полиции.

В ведомстве также добавили, что за время новогодних каникул в зоне оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД предотвратили два наезда грузовых составов на пешеходов.