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Мужчина зарезал жену и тещу, изгоняя из них «злые силы»

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © varmavire.net

Жителю Ленинска-Кузнецкого, уличенному в убийстве супруги и ее матери из-за «злых сил», назначили принудительное лечение в закрытой психбольнице.

Собранные органами Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных медицинских мер, сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из майских ночей мужчине почудилось, что «злые силы» атакуют его супругу, он стал изгонять их при помощи ножа.

«Женщина успела позвонить матери и брату, попросить у них помощи. Супруг успокоился только после того, как жена перестала подавать признаки жизни. Через некоторое время приехала обеспокоенная мать, мужчина нанес и ей ножевые ранения», — сообщает следствие.

«Экзорциста» задержали полицейские, которых вызвал прибывший брат. Врачи «скорой» констатировали смерть обеих женщин.

«В рамках расследования мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым, нуждающимся в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении СУСК.

Суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного закрытого типа с интенсивным режимом наблюдения.

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Жителю Ленинска-Кузнецкого, уличенному в убийстве супруги и ее матери из-за «злых сил», назначили принудительное лечение в закрытой психбольнице.

 

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