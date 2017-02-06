Новокузнецкие приставы нашли должника в реабилитационном центре

В Новокузнецке судебные приставы обнаружили должника, находящегося в розыске, в реабилитационном центре, где он лечился от алкогольной зависимости.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, мужчина задолжал по алиментным платежам 56 тысяч рублей.

Пристав-исполнитель, направив запросы в контрольно-регистрирующие органы, установил, что гражданин на данный момент нигде официально не трудоустроен, расчетных счетов не имеет, по месту прописки не проживает.

«От судебных приставов мужчина скрывался. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о розыске должника. В ходе розыскных мероприятий стало известно, что данный гражданин проходит лечение в реабилитационном центре от алкогольной зависимости», — говорится в сообщении.

Руководитель центра подтвердил приставам информацию о прохождении лечения должником.

На днях алиментщик вместе с представителем центра прибыл в ОСП по Центральному району Новокузнецка, где ему напомнили о долгах.