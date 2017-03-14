Новокузнечанин пытался спрятаться от алиментов в Краснодаре

Кузбасского должника по алиментам и кредитам, находящегося в розыске, задержали в Краснодаре, где он снова женился.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, новокузнечанин задолжал по алиментным обязательствам и кредитным платежам более 500 тысяч рублей. Большую часть долга с него взыскали, но по алиментам он остался должен 35 тысяч.

«Дочь должника — ребенок с ограниченными физическими возможностями, поэтому мужчина обязан платить алименты на содержание ребенка пожизненно. Более года гражданин уклонялся от уплаты алиментов», — отметили в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что на данный момент мужчина нигде официально не трудоустроен, расчетных счетов не имеет, по месту прописки не проживает. От сотрудников ведомства мужчина скрывался, поэтому его объявили в розыск.

«В ходе розыскных мероприятий государственным гражданским служащим стало известно, что гражданин переехал жить в Краснодар и снова женился. Сотрудник УФССП по Кемеровской области связался с новой супругой должника и установил его место проживания», — рассказали в ведомстве.

Кузбасские приставы направили поручение коллегам в управление службы по Краснодарскому краю. Алиментщика задержали и доставили в межрайонный отдел по розыску должников, их имущества и розыску детей, и взяли с него объяснение.

«В дальнейшем к должнику будет применен комплекс мер принудительного взыскания для оплаты оставшейся части долга», — заверили в УФССП.