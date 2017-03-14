Газеты и интернет
Радио
-4°C, облачно
Войти на сайт

Новокузнечанин пытался спрятаться от алиментов в Краснодаре

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © advocard61.ru

Кузбасского должника по алиментам и кредитам, находящегося в розыске, задержали в Краснодаре, где он снова женился.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, новокузнечанин задолжал по алиментным обязательствам и кредитным платежам более 500 тысяч рублей. Большую часть долга с него взыскали, но по алиментам он остался должен 35 тысяч.

«Дочь должника — ребенок с ограниченными физическими возможностями, поэтому мужчина обязан платить алименты на содержание ребенка пожизненно. Более года гражданин уклонялся от уплаты алиментов», — отметили в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что на данный момент мужчина нигде официально не трудоустроен, расчетных счетов не имеет, по месту прописки не проживает. От сотрудников ведомства мужчина скрывался, поэтому его объявили в розыск.

«В ходе розыскных мероприятий государственным гражданским служащим стало известно, что гражданин переехал жить в Краснодар и снова женился. Сотрудник УФССП по Кемеровской области связался с новой супругой должника и установил его место проживания», — рассказали в ведомстве.

Кузбасские приставы направили поручение коллегам в управление службы по Краснодарскому краю. Алиментщика задержали и доставили в межрайонный отдел по розыску должников, их имущества и розыску детей, и взяли с него объяснение.

«В дальнейшем к должнику будет применен комплекс мер принудительного взыскания для оплаты оставшейся части долга», — заверили в УФССП.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/88580.html

http://advocard61.ru/assets/images/000012c2.jpg

Кузбасского должника по алиментам и кредитам, находящегося в розыске, задержали в Краснодаре, где он снова женился.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане смогут бесплатно сделать флюорографию

news.newnn.ru
news.newnn.ru

В Кемерове на Кирова полыхал Subaru

VSЁ42
VSЁ42

Летом 2017 года в Кузбассе ожидается нашествие колорадских жуков

news.newnn.ru
news.newnn.ru

За две недели в Кемерове на спецстоянку увезли более 80 авто

sport-express.ru
sport-express.ru

«Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник» вышли в полуфинал чемпионата России

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 13 марта

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить