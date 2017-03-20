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Двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Кемерове

Опубликовано , 467 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © gorodkovrov.ru

В Кемерове полицейские проводят проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна второго этажа.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, об инциденте силовики узнали от сотрудников медицинского учреждения, куда доставили травмированного мальчика. Ребенку диагностировали кататравму, ушиб передней брюшной стенки.

Сотрудники ведомства выяснили, что травмы получены при падении из окна второго этажа пятиэтажного дома.

«Ребенок был дома с матерью, которая занималась делами по хозяйству. Находясь на кухне, женщина услышала шум из комнаты, а когда забежала в помещение, сына внутри не оказалось, а окно было открыто», — отметили в ведомстве.

Женщина спустилась к подъезду, где соседи, находившиеся возле дома и оказавшиеся свидетелями падения, передали ей малыша. На место происшествия вызвали «скорую», которая доставила ребенка с матерью в больницу.

Предварительно установлено, что мальчик самостоятельно открыл створку пластикового окна, оперся на москитную сетку и выпал наружу.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

«Полицейские призывают кузбассовцев к бдительности по отношению к детям. Следует помнить, что ребенку достаточно всего несколько секунд для того, чтобы открыть окно, а москитная сетка не способна защитить от падения», — добавили в ГУ МВД.

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В Кемерове полицейские проводят проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна второго этажа.

1 комментарий

  1. Как можно в этом случае ставить вопрос о невыполнении обязанности родителями? Ведь падение малыша повлечет за собой осложнения, необходимость лечить. Это трагедия для семьи. Сколько будет слез и безсонных ночей матери! Вот если-бы рассматривался вопрос о помощи семье... Но это только в справедливом обществе. У нас статус многодетной семьи дают за доходы ниже прожиточного минимума, а не за количество детей.

 

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