Двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Кемерове

В Кемерове полицейские проводят проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна второго этажа.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, об инциденте силовики узнали от сотрудников медицинского учреждения, куда доставили травмированного мальчика. Ребенку диагностировали кататравму, ушиб передней брюшной стенки.

Сотрудники ведомства выяснили, что травмы получены при падении из окна второго этажа пятиэтажного дома.

«Ребенок был дома с матерью, которая занималась делами по хозяйству. Находясь на кухне, женщина услышала шум из комнаты, а когда забежала в помещение, сына внутри не оказалось, а окно было открыто», — отметили в ведомстве.

Женщина спустилась к подъезду, где соседи, находившиеся возле дома и оказавшиеся свидетелями падения, передали ей малыша. На место происшествия вызвали «скорую», которая доставила ребенка с матерью в больницу.

Предварительно установлено, что мальчик самостоятельно открыл створку пластикового окна, оперся на москитную сетку и выпал наружу.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

«Полицейские призывают кузбассовцев к бдительности по отношению к детям. Следует помнить, что ребенку достаточно всего несколько секунд для того, чтобы открыть окно, а москитная сетка не способна защитить от падения», — добавили в ГУ МВД.