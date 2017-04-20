Газеты и интернет
Радио
6°C, ясно
Войти на сайт

Пенсионерка оказалась должна 100 тысяч после презентации «супер-посуды»

Опубликовано , 21 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © galereya-novosibirsk.ru

В Яшкинском районе 56-летгняя пенсионерка после посещения презентации стала обладательницей набора посуды и кредита на сумму около 100 тыс. рублей.

Женщину обманным путём заставили подписать кредитный договор на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне ей позвонили с незнакомого номера и пригласили на презентацию «супер-посуды», которая должна была пройти в Молодёжном центре посёлка Яшкино. Пенсионерка дала своё согласие.

«На мероприятии в итоге собрались около 20 человек – все пенсионного возраста. Шесть «специалистов» продемонстрировали им посуду и заверили, что её покупка однозначно «сделает их счастливыми». После окончания презентации среди её участников был проведён розыгрыш призов – крупных наборов посуды и столовых приборов. Специальные купоны достались только пятерым гостям, остальные пенсионеры разошлись», — рассказали в полиции.

Организаторы развели «победителей» по разным частям помещения якобы для составления документов на получение приза и предоставили какие-то бланки.

По словам заявительницы, она подписала их, не читая. Только после этого узнала, что согласно этим документам, на неё был оформлен кредит на сумму около 100 тысяч рублей, а с учётом процентов – 150 тысяч.

«Эти деньги она якобы заняла у банка для покупки той самой призовой посуды. Попытки женщины расторгнуть кредитный договор закончились неудачей. Пенсионерка была вынуждена забрать набор посуды, который стоит в разы меньше, и пойти домой. Позже она обратилась с заявлением в отдел МВД России по Яшкинскому району», — отмечают в ведомстве.

Полицейские выяснили, что помещение в Молодежном центре на сутки арендовали представители одной из московских фирм. Данные лица уже установлены.

Сразу после презентации они покинули посёлок. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полицейские советуют не носить на презентации документы, удостоверяющие личность; отказаться от подписи на подобных мероприятиях различного рода договоров и бланков, обязательно читать такие документы, особенно тексты мелким шрифтом, созвониться с родственниками и рассказывать им о происходящем.

«Помните, что претензия на возврат товара продавцу подается в течение первых 14 дней после покупки. Заявление на расторжение кредитного договора также должно быть подано в течение первых 14 дней (чем раньше, тем лучше)», — добавили в ГУ МВД.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89361.html

http://galereya-novosibirsk.ru/upload/iblock/201/201507301222571.jpg

В Яшкинском районе 56-летгняя пенсионерка после посещения презентации стала обладательницей набора посуды и кредита на сумму около 100 тыс. рублей.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровским школьникам вручили их первые паспорта

ТАСС
ТАСС

В Новокузнецке открыли частный медцентр за 3,7 млрд рублей

Томь
Томь

В Кузбассе водителя за нетрезвую езду отправили в колонию

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В КемГУ назначили нового ректора

VSЁ42
VSЁ42

Пропавшая 72-летняя кемеровчанка найдена мертвой

VSЁ42
VSЁ42

Жительница Осинников отказалась от спиртного и погибла

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить