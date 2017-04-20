Пенсионерка оказалась должна 100 тысяч после презентации «супер-посуды»

В Яшкинском районе 56-летгняя пенсионерка после посещения презентации стала обладательницей набора посуды и кредита на сумму около 100 тыс. рублей.

Женщину обманным путём заставили подписать кредитный договор на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне ей позвонили с незнакомого номера и пригласили на презентацию «супер-посуды», которая должна была пройти в Молодёжном центре посёлка Яшкино. Пенсионерка дала своё согласие.

«На мероприятии в итоге собрались около 20 человек – все пенсионного возраста. Шесть «специалистов» продемонстрировали им посуду и заверили, что её покупка однозначно «сделает их счастливыми». После окончания презентации среди её участников был проведён розыгрыш призов – крупных наборов посуды и столовых приборов. Специальные купоны достались только пятерым гостям, остальные пенсионеры разошлись», — рассказали в полиции.

Организаторы развели «победителей» по разным частям помещения якобы для составления документов на получение приза и предоставили какие-то бланки.

По словам заявительницы, она подписала их, не читая. Только после этого узнала, что согласно этим документам, на неё был оформлен кредит на сумму около 100 тысяч рублей, а с учётом процентов – 150 тысяч.

«Эти деньги она якобы заняла у банка для покупки той самой призовой посуды. Попытки женщины расторгнуть кредитный договор закончились неудачей. Пенсионерка была вынуждена забрать набор посуды, который стоит в разы меньше, и пойти домой. Позже она обратилась с заявлением в отдел МВД России по Яшкинскому району», — отмечают в ведомстве.

Полицейские выяснили, что помещение в Молодежном центре на сутки арендовали представители одной из московских фирм. Данные лица уже установлены.

Сразу после презентации они покинули посёлок. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полицейские советуют не носить на презентации документы, удостоверяющие личность; отказаться от подписи на подобных мероприятиях различного рода договоров и бланков, обязательно читать такие документы, особенно тексты мелким шрифтом, созвониться с родственниками и рассказывать им о происходящем.

«Помните, что претензия на возврат товара продавцу подается в течение первых 14 дней после покупки. Заявление на расторжение кредитного договора также должно быть подано в течение первых 14 дней (чем раньше, тем лучше)», — добавили в ГУ МВД.