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Братья из Росгвардии спасли пенсионерку на пожаре в Прокопьевске

Опубликовано , 100 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kuzbass85.ru

Бойцы Росгвардии Александр и Андрей Двоеглазовы в Прокопьевске во внерабочее время спасли из огня местную жительницу.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе областного управления ведомства, Александр несёт службу в рядах вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии, Андрей — в Прокопьевском ОМОНе.

Братья приехали навестить родителей, которые проживают в частном доме на улице Гончарова. Находясь во дворе, они заметили густой дым на противоположной стороне улицы.

«Приблизившись к месту, они обнаружили, что горит баня на соседнем участке. Огонь успел охватить всю постройку и перекинуться на жилой дом. По телефону братья вызвали пожарный расчёт. Александр и Андрей знали, что на участке проживает пенсионерка», — рассказали в ведомстве.

Не обнаружив хозяйку внутри дома, братья предположили, что она может находиться в горящей бане. Вблизи полыхающего строения бойцы услышали крики о помощи. Они заметили, что между баней и домом лежит женщина.

Огонь охватил её одежду и волосы. Бойцы отнесли пострадавшую на безопасное место.

«Выяснилось, что в горящую баню хозяйка вернулась, чтобы забрать забытый телефон. На обратном пути она споткнулась и упала, подняться самостоятельно она не смогла. В этот момент пламя успело перекинуться на дом», — уточнили в Росгвардии.

Братья передали пострадавшую пенсионерку работникам скорой помощи.

«Благодаря грамотным действиям бойцов Росгвардии в настоявшее время жизни и здоровью спасенной женщине ничто не угрожает», — добавили в ведомстве.

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Бойцы Росгвардии Александр и Андрей Двоеглазовы в Прокопьевске во внерабочее время спасли из огня местную жительницу.

 

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