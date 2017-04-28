В Кемерове 1,5-годовалый мальчик закрылся в квартире с 2-месчным братом

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Кемеровские спасатели помогли местной жительнице вернуться в квартиру, где её полуторогодовалый сын самостоятельно закрылся вместе с двухмесячным братиком.
Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне в диспетчерскую МБУ «Кемеровская служба спасения» поступил звонок: молодая мама плакала в трубку и просила помочь ей попасть в квартиру, в которой остались одни малыши.
По словам женщины, она вышла на несколько минут к соседке, сын подбежал к двери и закрыл её на щеколду.
Спасатели открыли дверь при помощи слесарного инструмента. В комнате на кровати сидел старший сын и пытался успокоить братика, который плакал.
Медицинская помощь детям не понадобилась, уточнили в службе спасения.
Кемеровские спасатели помогли местной жительнице вернуться в квартиру, где её полуторогодовалый сын самостоятельно закрылся вместе с двухмесячным братиком.