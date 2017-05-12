Полиция проверяет фотографии руфера на опоре освещения стадиона «Химик»

Кемеровская полиция начала проверку по факту публикации фотографии руфера, забравшегося на опору освещения стадиона «Химик», личность молодого человека уже установили.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщил представитель областного ГУ МВД.

В пятницу в популярных пабликах «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлен молодой человек на мачте освещения кемеровского стадиона.

В большинстве комментариев к данному снимку интернет-пользователи нелестно охарактеризовали «героя».

«В настоящее время сотрудники кемеровской полиции проводят проверку по факту размещения в социальной сети фотографии руфера на опоре освещения спортивного стадиона. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в главке.

По предварительным данным, несмотря на совершеннолетний возраст, молодой человек еще школьник — ученик 11 класса. На его странице в соцсетях собрана целая коллекция снимков, сделанных на различных опасных объектах.

Как напоминают правоохранители, подобные развлечения руферов, а также любителей селфи и фотосессий на крышах и других опасных местах нередко заканчиваются летальным исходом.

Так произошло в этом году в Кемерово, где 17-летний подросток погиб, упав с крыши торгового центра «Променад-3».