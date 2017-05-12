Полиция проверяет фотографии руфера на опоре освещения стадиона «Химик»

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Кемеровская полиция начала проверку по факту публикации фотографии руфера, забравшегося на опору освещения стадиона «Химик», личность молодого человека уже установили.
Об этом «МедиаКузбассу» сообщил представитель областного ГУ МВД.
В пятницу в популярных пабликах «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлен молодой человек на мачте освещения кемеровского стадиона.
В большинстве комментариев к данному снимку интернет-пользователи нелестно охарактеризовали «героя».
«В настоящее время сотрудники кемеровской полиции проводят проверку по факту размещения в социальной сети фотографии руфера на опоре освещения спортивного стадиона. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в главке.
По предварительным данным, несмотря на совершеннолетний возраст, молодой человек еще школьник — ученик 11 класса. На его странице в соцсетях собрана целая коллекция снимков, сделанных на различных опасных объектах.
Как напоминают правоохранители, подобные развлечения руферов, а также любителей селфи и фотосессий на крышах и других опасных местах нередко заканчиваются летальным исходом.
Так произошло в этом году в Кемерово, где 17-летний подросток погиб, упав с крыши торгового центра «Променад-3».
Кемеровская полиция начала проверку по факту публикации фотографии руфера, забравшегося на опору освещения стадиона «Химик», личность молодого человека уже установили.