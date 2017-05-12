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Полиция проверяет фотографии руфера на опоре освещения стадиона «Химик»

Опубликовано , 137 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © stadion-himik.ru

Кемеровская полиция начала проверку по факту публикации фотографии руфера, забравшегося на опору освещения стадиона «Химик», личность молодого человека уже установили.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщил представитель областного ГУ МВД.

В пятницу в популярных пабликах «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлен молодой человек на мачте освещения кемеровского стадиона.

В большинстве комментариев к данному снимку интернет-пользователи нелестно охарактеризовали «героя».

«В настоящее время сотрудники кемеровской полиции проводят проверку по факту размещения в социальной сети фотографии руфера на опоре освещения спортивного стадиона. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в главке.

По предварительным данным, несмотря на совершеннолетний возраст, молодой человек еще школьник — ученик 11 класса. На его странице в соцсетях собрана целая коллекция снимков, сделанных на различных опасных объектах.

Как напоминают правоохранители, подобные развлечения руферов, а также любителей селфи и фотосессий на крышах и других опасных местах нередко заканчиваются летальным исходом.

Так произошло в этом году в Кемерово, где 17-летний подросток погиб, упав с крыши торгового центра «Променад-3».

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89823.html

http://www.stadion-himik.ru/

Кемеровская полиция начала проверку по факту публикации фотографии руфера, забравшегося на опору освещения стадиона «Химик», личность молодого человека уже установили.

 

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