Опубликованный в интернете ролик помог наказать таксиста-нарушителя

В Кемерове благодаря участнику «Мобильного патруля» полицейские привлекли к ответственности водителя такси.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, житель областного центра прислал в раздел «Мобильный патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса» фото и видео, на котором оказалось запечатлено нарушение правил дорожного движения, допущенное водителем автомобиля Kia.

Водитель двигался по Притомской набережной во встречном направлении по дороге с односторонним движением. На его машине был наклеен логотип одного из такси.

Сотрудники кемеровской ГИБДД организовали проверку по данному сигналу и в результате установили нарушителя. Им оказался 36-летний автолюбитель.

«В отношении него стражи порядка составили протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

Кузбасские полицейские напоминают, что проект «Мобильный патруль» продолжает принимать фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления.

«При публикации сообщения о происшествии необходимо детально описать суть происходящего. Обязательно укажите точное место (город, адрес), дату и время происшествия. На фото- и видеоматериалах должна быть видна узнаваемая местность с объектом съемки в кадре. Прилагаемые материалы должны как можно точнее указывать на участников происшествия», — отметили в ГУ МВД.

Например, как пояснили в главке, обязательно должны быть читаемы автомобильные номера, если в происшествии принимает участие транспортное средство.

По каждому сообщению сотрудники полиции проводят проверку.