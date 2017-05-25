Трёхлетний мальчик закрылся в ванной с включённой водой и стиралкой

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В Кемерове спасатели помогли трёхлетнему малышу, который, играя в ванной комнате, закрыл дверь изнутри и самостоятельно открыть её уже не смог.
Как сообщает пресс-служба Кемеровской службой спасения, инцидент произошёл вчера, 24 мая.
«В диспетчерскую службы спасения поступил тревожный звонок от молодой женщины, проживающей в частном доме Кировского района. По её словам, в ванной комнате оказался закрытым ее трёхлетний сынишка», — рассказали в ведомстве.
Опасность для малыша заключалась в том, что в ванной комнате работала стиральная машинка и набиралась вода для его купания.
Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели открыли замок за несколько минут.
«Заплаканный малыш, увидев маму и молодых ребят, сразу успокоился», — отметили в службе спасения.
По данным ведомства, медицинская помощь мальчику не понадобилась.
В Кемерове спасатели помогли трёхлетнему малышу, который, играя в ванной комнате, закрыл дверь изнутри и самостоятельно открыть её уже не смог.