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Трёхлетний мальчик закрылся в ванной с включённой водой и стиралкой

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © kemrescue.ru

В Кемерове спасатели помогли трёхлетнему малышу, который, играя в ванной комнате, закрыл дверь изнутри и самостоятельно открыть её уже не смог.

Как сообщает пресс-служба Кемеровской службой спасения, инцидент произошёл вчера, 24 мая.

«В диспетчерскую службы спасения поступил тревожный звонок от молодой женщины, проживающей в частном доме Кировского района. По её словам, в ванной комнате оказался закрытым ее трёхлетний сынишка», — рассказали в ведомстве.

Опасность для малыша заключалась в том, что в ванной комнате работала стиральная машинка и набиралась вода для его купания.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели открыли замок за несколько минут.

«Заплаканный малыш, увидев маму и молодых ребят, сразу успокоился», — отметили в службе спасения.

По данным ведомства, медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90101.html

http://www.kemrescue.ru/images/stories/smi/vanna.jpg

В Кемерове спасатели помогли трёхлетнему малышу, который, играя в ванной комнате, закрыл дверь изнутри и самостоятельно открыть её уже не смог.

 

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