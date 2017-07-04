Пожарные спасли 11 жителей многоквартирного дома в центре Кемерова

Сегодня ночью в Центральном районе Кемерова в многоквартирном доме случился пожар, на котором огнеборцы спасли пять детей и шесть взрослых.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны поступил от жителей дома.

«Незамедлительно к месту вызова выехали несколько пожарных расчётов. К моменту их прибытия из окон подъезда шёл дым. Тут же специалисты в составе звена газодымозащитной службы отправились на разведку, в ходе которой были спасены 11 человек, пять из них – дети», — говорится в сообщении.

Пожарные вывели людей из задымлённого помещения по лестничным маршам и одновременно нашли источник возгорания: горели приборы учета электроэнергии и электрический кабель.

Специалисты предполагают, что причиной этому могло послужить нарушение правил технической эксплуатации электроприборов.

Огонь полностью потушили за десять минут.

«Более 20 человек личного состава и семь единиц техники участвовали в ликвидации ночного пожара. Благодаря оперативным действиям пожарных-спасателей и бдительности жителей дома, удалось избежать серьёзных последствий», — отметили в ведомстве.