Добровольные пожарные в Кузбассе спасли от огня дома односельчан

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В селе Банново Крапивинского района произошло возгорание надворных построек, ликвидировать которое профессиональным огнеборцам помогли добровольные пожарные.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, о случившемся сообщил глава села.
«Существовала угроза перехода огня на соседний дом. Сотрудники пожарной охраны немедленно выехали на вызов. К моменту их прибытия на месте уже работали добровольные пожарные села Банново», — сказали в ведомстве.
Благодаря оперативному реагированию добровольцев и их слаженной работе ещё до приезда профессионалов им удалось самостоятельно локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние строения.
Совместными усилиями профессионалов и добровольных огнеборцев пожар был полностью ликвидирован менее, чем за пять минут.
По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
В селе Банново Крапивинского района произошло возгорание надворных построек, ликвидировать которое профессиональным огнеборцам помогли добровольные пожарные.