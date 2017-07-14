Добровольные пожарные в Кузбассе спасли от огня дома односельчан

В селе Банново Крапивинского района произошло возгорание надворных построек, ликвидировать которое профессиональным огнеборцам помогли добровольные пожарные.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, о случившемся сообщил глава села.

«Существовала угроза перехода огня на соседний дом. Сотрудники пожарной охраны немедленно выехали на вызов. К моменту их прибытия на месте уже работали добровольные пожарные села Банново», — сказали в ведомстве.

Благодаря оперативному реагированию добровольцев и их слаженной работе ещё до приезда профессионалов им удалось самостоятельно локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние строения.

Совместными усилиями профессионалов и добровольных огнеборцев пожар был полностью ликвидирован менее, чем за пять минут.

По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.