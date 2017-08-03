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По факту поджога фортепиано в Новокузнецке возбуждено уголовное дело

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Павел Казаков, АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

Одну из поджигательниц в полицию привела мать

В Новокузнецке возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм» после поджога фортепиано, расположенного в «Арт-сквере».

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, поджог совершили две девушки 17-ти и 18-ти лет.

Несовершеннолетнюю нарушительницу в полицию привела мать. 40-летняя жительница Новокузнецка увидела в сети видеоролик и в одной из девушек опознала свою дочь. Девушка оказалась студенткой местного техникума. Всю ночь, пока её матери не было дома, она с подругой гуляла по Новокузнецку. Зачем они подожгли музыкальный инструмент, девушка объяснить не смогла.

Позже полицейские задержали её подругу, 18-летнюю безработную новокузнечанку. Именно она, будучи пьяной, подожгла инструмент. Уголовное дело было возбуждено после проведения доследственной проверки. Теперь за поджог фортепиано нарушительницам грозят штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, неравнодушный горожанин купил новый инструмент и установил его там же, в «Арт-сквере» на улице Кирова.

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http://images.aif.ru/012/255/f512a2bdaf80d56c972a894b03604bc7.jpg

Одну из поджигательниц в полицию привела мать

 

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