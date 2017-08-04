Газеты и интернет
Радио
24°C, облачно
Войти на сайт

Жена должника забрала арестованный телевизор и ушла к соседу

Опубликовано , 57 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © r42.fssprus.ru

В Чебулинском районе гражданская супруга мужчины, задолжавшего по кредиту, забрала арестованный приставами телевизор и вместе с ним ушла жить к соседу.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, местный житель полгода назад взял кредит (20 тысяч рублей) и не выплачивал его. Было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав приехал к должнику домой и наложил арест на плазменный телевизор. При исполнительном действии присутствовала сожительница хозяина.

«Имущество сотрудник управления оставил должнику на ответственное хранение, но в течение десяти дней добровольно задолженность не была погашена, поэтому судебный пристав снова приехал к мужчине домой», — рассказали в ведомстве.

При повторном визите телевизора не оказалось. Хозяин дома пояснил, что имущество пропало и по этому поводу он уже написал заявление в местный ОВД.

«Спустя время оказалось, что имущество находится у гражданской супруги должника. Дело вот в чём: после ссоры женщина ушла жить к соседу, но у нового избранника не на чем было смотреть любимый сериал. Поэтому плазменный телевизор она прихватила с собой», — выяснили приставы.

После того, как приставу-исполнителю стало известно, где находится имущество, он вызвал женщину в ОСП и объяснил ей, что телевизор нужно вернуть обратно. Иначе её привлекут к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.

После разговора с сотрудником УФССП женщина добровольно отдала плазменный телевизор.

«Судебный пристав-исполнитель составил акт изъятия арестованного имущества для последующей реализации», — подытожили в управлении.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91213.html

http://r42.fssprus.ru/files/42/r_222_h/img_6315_2017741645.JPG

В Чебулинском районе гражданская супруга мужчины, задолжавшего по кредиту, забрала арестованный приставами телевизор и вместе с ним ушла жить к соседу.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Березовчанин украл у жадной пенсионерки 10 литров домашнего вина

Сибдепо
Сибдепо

В Сети появилось видео последствий схода вагонов с рельсов в Кузбассе

actualnews.org
actualnews.org

В Кемерово часть жителей останется без горячей воды на пять дней

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке предложили переименовать известную площадь

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

На четырёх улицах Кемерова частично ограничат движение транспорта

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке спасатели ликвидировали опасную тарзанку

Общество

Август 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
4
56
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить