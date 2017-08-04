Жена должника забрала арестованный телевизор и ушла к соседу

В Чебулинском районе гражданская супруга мужчины, задолжавшего по кредиту, забрала арестованный приставами телевизор и вместе с ним ушла жить к соседу.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, местный житель полгода назад взял кредит (20 тысяч рублей) и не выплачивал его. Было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав приехал к должнику домой и наложил арест на плазменный телевизор. При исполнительном действии присутствовала сожительница хозяина.

«Имущество сотрудник управления оставил должнику на ответственное хранение, но в течение десяти дней добровольно задолженность не была погашена, поэтому судебный пристав снова приехал к мужчине домой», — рассказали в ведомстве.

При повторном визите телевизора не оказалось. Хозяин дома пояснил, что имущество пропало и по этому поводу он уже написал заявление в местный ОВД.

«Спустя время оказалось, что имущество находится у гражданской супруги должника. Дело вот в чём: после ссоры женщина ушла жить к соседу, но у нового избранника не на чем было смотреть любимый сериал. Поэтому плазменный телевизор она прихватила с собой», — выяснили приставы.

После того, как приставу-исполнителю стало известно, где находится имущество, он вызвал женщину в ОСП и объяснил ей, что телевизор нужно вернуть обратно. Иначе её привлекут к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.

После разговора с сотрудником УФССП женщина добровольно отдала плазменный телевизор.

«Судебный пристав-исполнитель составил акт изъятия арестованного имущества для последующей реализации», — подытожили в управлении.