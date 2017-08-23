Житель Лондона получал штрафы ГИБДД из-за фальшивых прав кемеровчанина

Полицейские задержали в Кемерове злоумышленника, из-за которого проживающий за границей россиянин получал штрафы за нарушения Правил дорожного движения на территории Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в ГИБДД за разъяснениями обратился 26-летний гражданин России, который уже длительное время проживает в Лондоне.

Мужчина, находясь за границей, стал получать штрафы за нарушения ПДД, якобы совершенные им в Кемеровской области. Об имеющихся взысканиях он узнал на портале gosuslugi.ru.

Кузбасские полицейские провели проверку и установили злоумышленника, по вине которого произошёл инцидент.

Экипаж ГИБДД остановил на проспекте Шахтёров автомобиль Nissan Liberty, водитель которого предъявил автоинспекторам удостоверение с признаками подделки.

«Цвет бумаги, шрифт букв и печать отличались от оригинальных. Кроме этого, фото оказалось вклеено под чужими данными на документе. Автоинспекторы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался безработный 33-летний кемеровчанин, лишённый права управления транспортными средствами за поездку в пьяном виде, поэтому он приобрёл поддельные права.

В фальшивом документе, купленном в интернете, оказались данные мужчины, давно живущего за пределами России.

В отношении задержанного сотрудники полиции составили протокол по ст. 12.7 КоАП РФ. За управление транспортом без прав суд арестовал его на сутки.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За это мужчине грозит до полугода заключения под стражу.

Как пояснили в ГУ МВД, житель Англии может обжаловать штрафы, выписанные из-за этой истории на его имя.