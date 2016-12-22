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Жительница Мысков отказалась от ребенка, чтобы не платить алименты

Опубликовано , 222 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © usiter.com

В Мысках алиментщица соврала судебным приставам, что у нее нет ребенка, чтобы не платить алименты.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

«На допросе должница утверждала, что у нее нет ребенка, но судебным приставом было установлено, что у данной гражданки все-таки имеется ребенок, которого она оставила в роддоме. Регистрацию ребенка провели органы опеки», — отметили в ведомстве.

Сейчас ребенок находится в коррекционном детском доме. Однако, несмотря на это, женщина продолжила утверждать, что «матерью» не является.

Как уточнили приставы, собственному ребенку женщина должна уже 663 тысячи рублей.

В отношении нее составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь алиментщице грозит наказание: от обязательных работ на 150 часов до административного ареста на 15 суток.

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В Мысках алиментщица соврала судебным приставам, что у нее нет ребенка, чтобы не платить алименты.

 

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